Çorum'da patlama meydana gelen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Sungurlu Belediyesine ait mesire alanında park halindeki 06 MNB 43 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine aracın bulunduğu bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında araçta bulunan Berkay ve Yasin Belgiç ile İsa Ekri yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçta hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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