Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, vefat etti.

Çukuröz köyü yakınlarında dün şarampole devrilen traktörün yaralanan sürücü Murat Bal (21), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Murat Bal idaresindeki traktör dün Çukuröz köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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