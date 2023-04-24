Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen, Çorum'dan Osmancık yönüne giden 06 AU 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 19 BH 061 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.



Jandarmanın önlem aldığı yolda trafik kontrollü sağlanıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.