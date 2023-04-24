GÜNCELLEME - Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde, İlhan Yalçın idaresindeki Çorum'dan Osmancık yönüne giden 06 AU 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Esat Özdemir'in kullandığı 19 BH 061 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsünün annesi Nezaket ve babası Nevzat Yalçın ile diğer sürücünün kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.

Jandarmanın önlem aldığı yolda kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2,5 saat kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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