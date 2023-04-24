Çorum'da otomobil ile 2 iş yeri kurşunlandı, 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobil ile aynı kişiye ait iki iş yerine tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.S'ye ait Gülabibey Mahallesi ve Çepni Mahallesi'ndeki 2 çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Çepni Mahallesi'ndeki çay ocağında çalışan Murat Ü. (47) ve müşteri Fazlı G. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süre sonra ise Çorum-Ankara kara yolunda hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Polis ekipleri, 3 ayrı silahlı saldırının Oğuzhan A. tarafından yapıldığını belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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