Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Alaca'da esnaf ziyareti yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'un Alaca ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Partisinin üye kayıt standını ziyaret etmek üzere Çorum'a gelen Erbakan, kent merkezindeki programının ardından Yozgat'a giderken Alaca ilçesine uğradı.

Partisinin Alaca İlçe Başkanı Nihat Öksüz'ü ziyaret eden Erbakan, ardından Zile Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafla bir araya geldi.

Erbakan, ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Partisinin milletvekili adaylarının da katıldığı ziyaretlerin ardından Erbakan, Ömer Paşa Camisi'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Yozgat'a gitmek üzere ilçeden hareket etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.