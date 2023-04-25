GÜNCELLEME - Çorum'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adnan Halat'ın (65) kullandığı 19 HE 199 plakalı motosiklet, Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde Efe Ali K. yönetimindeki 34 FAR 662 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Halat'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Efe Ali K. ise gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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