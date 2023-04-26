Çorum'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakan K. idaresindeki 55 K 8639 plakalı kamyon ile Salih B'nin kullandığı 19 BM 018 plakalı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu 2. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Salih B, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





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