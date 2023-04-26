Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinliklerle kutlandı.

Dodurga'daki kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler halk oyunları ve jimnastik gösterileri sundu.

Veliler de Türk bayraklarıyla katıldıkları etkinlikte çocuklarına eşlik etti.

Törene Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru ile vatandaşlar katıldı.





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