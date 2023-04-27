Çorum'da park halindeki 6 araca çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir sürücü, park halindeki 6 araca çarptıktan sonra aracını bırakarak kaçtı.

Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FH 7900 plakalı pikabın yol kenarında park halindeki araçlara çarptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, park halindeki 6 aracın zarar gördüğünü belirledi.

Araçlara çarpan pikap, çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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