Hitit Üniversitesi 9. Hitit Öğrenci Kongresi başladı

ÇORUM (AA) - Türkiye Makina Federasyonu Genel Sekreteri Zühtü Bakır, Türkiye'nin 2022 ihracatının 250 milyar doları geçtiğini, bunun yaklaşık 1 milyar dolarının Çorum'dan yapıldığını söyledi.



Hitit Üniversitesi 9. Hitit Öğrenci Kongresi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda başladı.



Türkiye Makina Federasyonu Genel Sekreteri Bakır, kongrenin açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'de makine sektörünün İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Konya illerinde geliştiğine dikkati çekerek, 11,5 milyar dolar civarında ihracat yapan Ankara'nın doğusunda, başarılı örnek olarak Gaziantep ve Konya gibi illerin gösterilebileceğini, Türkiye'nin kalkınması için bu illerin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Makine sektörünün önemine işaret eden Bakır, şöyle devam etti:

"Dünyada 2022 yılında 22 trilyon dolar ticaret yapıldı. Makine ve kazanlar olarak sınıflandırdığımız alan 2,5 trilyon dolar. Yüzde 11'den fazlası makineden oluşuyor. Elektrikli teçhizat ve aksamlar, evlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerden jeneratör, elektrik motorları gibi makineye ait unsurlar var. Onlar da yüzde 15'inden fazlasını oluşturuyor dünya ticaretinin. Kara araçlarını da topladığımızda dünya ticaretinden makinelerin aldığı pay yüzde 30. Demir çelik sektörünün dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 2,5. Tüm sektörler birbirinden değerli ancak zenginleşeceksek, kalkınacaksak, bunun en önemli unsurlarından biri, dinamosu makine endüstrisi."

Herhangi bir sektörün kalkınması için makineye ihtiyaç duyulduğun altını çizen Bakır, "Tarım, turizm, otomotiv sektörünü geliştirmek için makine lazım. Bunları imal edemezsek ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu durum sektörümüzü son derece stratejik kılıyor." ifadesini kullandı.

Bakır, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda ihracatını artıran ülkeler sıralamasında Türkiye 26. sırada. 10 milyar dolar üzerinde makine ihracatı yapan 32 ülke var. Herkes makine imal edemez. Dünyadaki ülkeleri makine imal edenler ve edemeyenler olarak ikiye ayırmak mümkün. Biz 5 yılda her yıl yüzde 9 büyümüşüz, yani koşuyoruz. 5 yılda Almanya yerinde saymış ama sadece makinede 93 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. İtalya 64 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. İtalya seviyesine gelse Türkiye'nin tüm makroekonomik sorunları çözülmüş oluyor ancak koşuyoruz. Bizden daha hızlı büyüyen Vietnam ve Singapur var ancak ara çok açık. Hep bu tempoyla biraz daha koşmamız lazım."

Dünyada konfeksiyon makinelerini birkaç ülkenin üretebildiğini, Türkiye'nin bu ülkelerden olmadığını aktaran Bakır, "Bu konuda hızlı çalışmalar var. Bakanlığın yerlileştirme çalışmaları var. Teknoloji odaklı sanayi hamle programı var. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'de üretilemeyen makine neredeyse birkaç alanda sınırlı kalacak." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Hitit Öğrenci Kongreleri'nin 2012 yılında başladığını ve her yıl üzerine koyarak geliştiğini anlatarak, "Hitit Üniversitesi makine ve imalat teknolojisi alanında ihtisaslaştı. Hitit Üniversitesi, Türkiye'de bulunduğu il, kapasite ve akademik altyapısı donanımıyla geleceğe dönük gençlerimizin ufkunu daha da açacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Mezunlarımızla gurur duyacağız, araştırmacılarımızla gurur duyacağız. Ortaya çıkan sonuçlarla ülkemizin kalkınmasına katkı vereceğiz." dedi.

Hitit Öğrenci Kongresi, 30 Nisan'da sona erecek.









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