Çorum Dodurga'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu.



İlçede dün akşam saatlerinde bağlayan yağmur, gece boyu etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan rüzgar ise öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Esentepe Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki tek katlı evin çatısı ile ilçe merkezindeki bir metruk ev zarar gördü.

Dodurga Belediyesi ekipleri, metruk ev çevresinde güvenlik tedbiri aldı.





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