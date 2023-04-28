Çorum'un elektrikli aracı "HİTTİTE V1" TEKNOFEST finalinde yarışacak

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ÇORUM (AA) - Çorum'da farklı kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin geliştirdiği elektrikli araç "HİTTİTE V1"in Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda finale yükseldiği bildirildi.

Çorum Deneyap Atölyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Çorum Gençlik Merkezi, Çorum Deneyap Atölyesi, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Hitit Angels EC" adlı takımı kurdu.

Tecrübe ve birikimlerini paylaşarak, "HİTTİTE V1" adını verdikleri elektrikli aracı geliştiren takım, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı.

45 aracın katıldığı yarışta derece elde eden "HİTİTTİE V1", yarın yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın, Hitit Angels EC takımını ziyaret ederek HİTİTTİE V1 hakkında bilgi aldığı aktarıldı.





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