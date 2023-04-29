Çorum'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Aytekin O. (30) ile Ali Y. (27), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





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