Kalp krizi nedeniyle vefat eden polis memuru Dodurga'da defnedildi

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ÇORUM (AA) - Ankara'da kap krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Ramazan Baykuş'un (45) cenazesi memleketi Çorum'un Dodurga ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Baykuş, 28 Nisan'da evinde aniden rahatsızlandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Baykuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane morgundan alınarak memleketi Çorum'un Dodurga ilçesine getirilen Baykuş'un cenazesi, Kızılkanat Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Baykuş'un ailesi ve yakınları ile Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve mesai arkadaşları katıldı.

Baykuş'un 17 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

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