Çorum'un Sungurlu ve İskilip ilçelerinde polis denetim yaptı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ve İskilip ilçelerinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla polis ekiplerince denetim yapıldı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan "şok denetim" kapsamında farklı birimlerden polislerin katılımıyla güvenlik noktaları oluşturuldu.

Noktalardan geçen araç ve sürücüler, trafik ve genel asayiş tedbirleri kapsamında incelendi.

Uygulamada 25 aracın incelendiği, 48 kişinin GBT kaydının kontrol edildiği, olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

- İskilip'te de "Huzurlu Sokaklar" uygulaması



İskilip ilçesinde huzur ve güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "huzurlu sokaklar" uygulaması yapıldı.

İki gündür gece ve gündüz devam eden trafik ve asayiş uygulamalarında 2 iş yeri, 82 şahıs ve 23 araç kontrol edildi.



Denetimlerde asayiş yönünden herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, eksikleri tespit edilen araçlara toplam 4 bin 161 lira cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.





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