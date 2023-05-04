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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, çalışmalarını değerlendirdi

AA

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, çalışmalarını değerlendirdi

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 4 yıllık çalışmalarını değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi.

Öztürk, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı sunumda, görev süresi içinde meydana gelen Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin üniversitenin idari ve akademik çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Hitit Üniversitesinin uluslararası hüviyet kazanmasına özen gösterdiklerini anlatan Öztürk, 64 ülkeden 1230 yabancı uyruklu öğrencinin Çorum'da eğitim görme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Hitit Üniversitesinin University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasında gerilediği yönündeki eleştirilere değinen Öztürk, bu yıl performans kriterlerinin değiştiğini, ayrıca 2 yıl önceki verilerin baz alınmasından dolayı gerileme yaşandığını, son 2 yılın değerlendirileceği gelecek yıllarda çok daha yukarı sıralara yükseleceklerini ifade etti.

Görev süresince yaptığı düzenlemelerle yaklaşık 6,5 milyon lira tutarında tasarruf sağladıklarına dikkati çeken Öztürk, oluşan bu bütçeyi bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere akademisyenlere tahsis ettiklerini vurguladı.

Çorum'un önemli bir sanayi şehri olmasından dolayı Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaştığını hatırlatan Öztürk, "Geleceğe dönük olarak 10 yıl sonra anonim şirketi kurduğumuzda, ihtisaslaşma sanayiyle birlikte meyve verdiğinde, öğrencilerimizi daha faydalı gençler olarak buradan mezun ettiğimizde Hitit Üniversitesinin 10-15 yıl sonra çoğu üniversiteden ayrışıp, çok özel bir yere geleceğine inanıyorum." dedi.

Öztürk, Hitit Üniversitesinin 18 bin 290 öğrencisiyle eğitim öğretim hayatına devam ettiğini sözlerine ekledi.


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