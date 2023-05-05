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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi afetler için arama kurtarma köpeği yetiştiriyor

AA

Çorum Belediyesi afetler için arama kurtarma köpeği yetiştiriyor

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesinin ilk arama kurtarma köpeği "Asya", doğal afetlerde görev almak üzere yetiştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çorum'da doğal afetlerde ihtiyaç duyulan makine ve ekipman ile insan gücü için planlama çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi, afetlerde görev alacak arama kurtarma personelinin barınma ve ekipman ihtiyacını karşılamak üzere 3 konteyner hazırladı.

Ayrıca, 6 Şubat'taki depremlerin ardından afet bölgesinde görev alan ekiplerin arama kurtarma köpeği talep etmesi üzerine İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde Köpek Eğitim Merkezi oluşturuldu.

Merkezin ilk öğrencisi 4 aylık Belçika kurdu (Malinois) cinsi "Asya" oldu.

Köpek eğitmeni Ali Öremiş gözetimindeki "Asya"nın, temel eğitim ve sertifika sürecini tamamladıktan sonra arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilmesi planlanıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, 11 ilin etkilendiği çok büyük bir afet olan deprem bölgesine ilk giden ekiplerin başında Çorum Belediyesinin geldiğini söyledi.

Ekiplerin Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi ve Adıyaman'da onlarca can kurtardığını anlatan Aşgın, burada edinilen tecrübe ile bundan sonraki afetlere hazırlık yapmaya başladıklarını belirtti.

Köpeklerin arama kurtarma ekiplerinin en önemli destekçilerinden olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Aşgın, "Asya, Çorum Belediyesinin arama kurtarma anlamında ilk köpeği olacak. İnşallah yakında iki kardeşi daha gelecek. Üç arama kurtarma köpeğiyle ülkemizdeki bütün afetlerde, bize ihtiyaç duyulduğu zaman hem arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal edecek hem de arama kurtarma köpeklerimiz." dedi.

"Asya"yı henüz bebeklik çağından itibaren eğitime aldıklarına dikkati çeken Aşgın, "Asya'yı 3-4 ay sonra jandarmamız ve emniyetimizin yapacağı arama kurtarma sertifikası ile ilgili sınavlara hazırlıyoruz. Sınavdan sonra inşallah şehrimizin ilk arama kurtarma köpeği olma şerefine nail olacak Asya." diye konuştu.

Aşgın, Asya'nın eğitimini üstlenen belediye personeli Ali Öremiş'e teşekkür ederek "Çorum İtfaiyemizin gururudur, Asya'yı yetiştiriyor, sonra bir iki ilave köpeği de yetiştirecek. Köpeklerimiz inşallah en güzel eğitimi alarak güzel hizmetler verecek." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi itfaiye personelinin şehir içi ve şehir dışında meydana gelen doğal afetlerde en önde koşan kahramanlar olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum Belediyesi olarak olası deprem için hem şehrimizde hem de ülkemizde başkaca hazırlıklar da yapıyoruz. Üç farklı konteyner hazırladık. İtfaiye binamızın da dışında olmak üzere göreve hazır bekliyor. Her türlü ekipman altyapımızı da geliştirdik. Birçok ilave ekipman aldık. Çorum Belediyesi olarak arama kurtarma ekiplerimizle ve itfaiyemizle göreve hazırız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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