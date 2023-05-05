CHP'li Özgür Özel, Çorum'da seçim bürosu açılışına katıldı

ÇORUM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimi ilk turda bitirmek istediklerini, bunun için omuz omuza vermeleri gerektiğini söyledi.



Özel, partisinin seçim bürosu açılışı için geldiği Çorum'da, parti otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, seçimi ilk turda bitirmek istediklerini belirtti.



"İlk turda bitirmek için fedakarlıklara, daha kalabalık olmamıza, bir ve beraber olmamıza ihtiyaç var. Ayrılığa, gayrılığa değil, omuz omuz vermeye ihtiyaç var" diyen Özel, Memleket Partisi Çorum ikinci ve üçüncü sıra milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakar'ın da CHP'ye katıldığını bildirdi.

Millet İttifakı olarak 16 ilde tam ittifak oluşturduklarını dile getiren Özel, "Çorum bunlardan biri. Listemizin birinci sırasında çok kıymetli kardeşim Mehmet Tahtasız var. İkinci sıramızda İYİ Partili kardeşimiz var. Listemizde Saadet Partili kardeşimiz var. Listemizde ittifakımızın tamamının tam ittifakı var. Biraz önce de Memleket Partisinden iki yiğit katıldı, onların da listemize desteği var." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesiyle ihtiyaç sahiplerine "altın kart" dağıtacağını anlatan Özel, "Yani bu kart hem yoksula bir asgari ücret ya da gelirini bir tam altına tamamlıyor hem de alışverişte etiketleri yarı fiyatına indiriyor. Bunu eğer gözleri mavi olan biri, Selanik'te açılan bir çift mavi göz görseydi, 'İşte benim Cumhuriyetim. İşte benim Cumhuriyetimin 100. yılı. İşte benim Cumhuriyetimin 100. yılının projesi. İşte benim Cumhuriyetimin cumhurbaşkanı' derdi." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde yüzde 50 oy alabileceğini ancak bu oranla seçimin kazanılamadığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Bir oy daha lazım. Yüzde 50 artı bir. Kemal bey oyların yarısını toplar da iş o bir oya kalırsa, birinin o oyu alması lazım. Vatanı, milleti, bayrağı, gençlerin geleceğini kurtaracak bir oya ihtiyacımız olabilir. O oy kadın kollarımızın kapı komşusu bir evde olabilir, Çorum'un arka sokaklarında, bir yoksul mahallesinde olabilir. Emekli öğretmenlerimizin öğrencilerinde olabilir. Ustaların yanında yetiştirdiği kalfalarının elinde olabilir. O bir oy tarla, dükkan komşunuzda olabilir. O bir oy alışveriş yaptığınız esnafta, mal sattığınız müşteride olabilir. Komşuluk hakkı için, tertip hakkı için, hukuk hakkı için, hocalık hakkı için, sınır hakkı için o bir oyu sizin almanız lazım."

Özel daha sonra seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

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