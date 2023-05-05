Çorum'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, H.S. idaresindeki 06 UMN 10 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.



Kazada araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan S.A'yı çıkarttı. S.A, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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