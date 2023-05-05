MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çorum'da konuştu:

ÇORUM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. Terörü aklamaya, arkalamaya, arındırmaya ve asıl maksadını saklamaya niyetlenen bu melanet niyeti siyasi, ekonomik ve diplomatik amaçlarının içine tıpkı bir mayın gibi yerleştiren ülkeler, 14 Mayıs için muhal hayal kuruyor." dedi.

Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde Çorum'daki seçmenlere seslenen Bahçeli, seçimlere 9 gün kaldığını hatırlattı.

14 Mayıs'ın tarihi dönüm noktası olacağını belirten Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın cümle kapısı açılmıştır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır. Bu meşalenin aydınlığıyla yürüyüşümüz hızlanmıştır. Allah'ın izniyle gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir. Bizim ülkümüz, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve insanlığın huzurudur. 29 Ekim 1923, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü ufukta göründü. Bu ufukta milli kucaklaşmayı dört başı mamur şekilde sağlayabilmek için 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ni, cumhurun zaferiyle pekiştirmek lazımdır." diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyenlerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Zilleti zemzem diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor. Terörist Demirtaş, cezaevinden 'Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim.' diyor. Baktığımız yerden zillet ittifakının kumpaslarını görüyoruz. Baktığımız yerden ülkemize zincir vurmak isteyenleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitingleri bir demokrasi şölenine değil bölücülüğün meydan okumasına, azgınlaşan terörseverlerin intikam çığlıklarına sahne oldu. Kimin kimlerle yürüdüğünü Çorumlu bir kez daha gördü. Aziz milletim, ihanet ve rezalet ittifakına yeniden şahit oldu. Bir HDP'li diyor ki 'Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız. Dokunulmaz maddelere dokunacağız'. Aynı şerefsiz ifadeleri Ali Babacan da paylaşmadı mı? 'Türklüğü Anayasa'dan çıkaracağız.' demedi mi? Bu ağırlaştırılmış suç teşkil eden ve Türk'e düşmanlık saçan açıklamalara Kılıçdaroğlu sessiz, İYİ Parti Başkanı da tepkisiz kaldı. Utanmadan üç maymunu oynadılar, korkudan 'Gık' diyemediler veya işlerine öyle geldiği için itiraz etmeyi çıkarlarına uygun bulmadılar."

- "Hakkından vazgeçmiş bir Türkiye'nin özlemini çekiyorlar"

"Yedi düvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri, 14 Mayıs için senaryo geliştirip son kozlarını oynuyor." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. Terörü aklamaya, arkalamaya, arındırmaya ve asıl maksadını saklamaya niyetlenen bu melanet niyeti siyasi, ekonomik ve diplomatik amaçlarının içine tıpkı bir mayın gibi yerleştiren ülkeler, 14 Mayıs için muhal hayal kuruyor. Hakkından vazgeçmiş bir Türkiye'nin özlemini çekiyorlar. İçine kapanmış, iç meselelere gömülmüş, etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş, tarihi ve kültürel müktesebatından kopmuş bir Türkiye için ayin yapıyorlar ancak hevesleri boşuna, çabaları beyhudedir çünkü sıra ve söz aziz milletimizdedir."

Türkiye'de istikrarın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlandığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Geride kalan yaklaşık 5 yıllık dönemde ülkemizin karşılaştığı ağır sorun ve saldırılar parlamenter sistemin egemenliğinde gerçekleşmiş olsaydı hiçbirinin altından kalkamaz, üstesinden gelemezdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımları sayesinde devletin ve hükümetin tesirli mücadelesiyle krizlere zamanında mukavemet edilmiştir. Siyasi ve ekonomik operasyonlara her anlamda direnç gösterilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güvenlik, refah, huzur ve barış iklimini derinleştirmiş, kuvvetler ayrımını netleştirmiştir. Kazanan Türkiye olmuştur."

Konuşmasının ardından katılımcılara karanfil dağıtan Bahçeli, MHP Çorum milletvekili adaylarıyla meydandakileri selamladı.



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