Çorum'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekipleri, çocuklara, direksiyon başında cep telefonu kullanmanın neden olabileceği sorunları uygulamalı olarak anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskilip ilçesinde Kuzköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 170 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Eğitimde öğrencilere jandarma teşkilatının araçları ve trafik dedektifleri uygulaması anlatıldı. Öğrencilere ayrıca trafikte araç kullanırken cep telefonu kullanmanın olası sonuçları da uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim kapsamında sınıftaki sandalyelere bir araçtaymış gibi oturan öğrenciler, sürücünün cep telefonu kullanırken yaya geçidinden yolun karşısına geçen bir yayaya çarptığı trafik kazasını canlandırdı.

Canlandırmaya uygun giysiler de giyen öğrenciler, gelecekte birer sürücü olduklarında direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları gerektiğini eğlenerek öğrendi.





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