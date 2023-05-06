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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da devrilen 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA

Çorum'da devrilen 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Uğur Anlaş idaresindeki 60 ABE 940 plakalı otomobil ile Mustafa Zengin'in kullandığı 34 DEH 667 plakalı otomobil, peş peşe Tokat-Ankara kara yolu Çorum'un Alaca ilçesi Kızıllı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki Türkan Zengin, Mustafa Zengin, Umut Coşkun, Merve Anlaş ve Göktuğ Anlaş yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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