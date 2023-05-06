2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, şiddetini artırdı. Yağmurun ardından etkili olan dolu nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Şiddetli yağışın ardından ilçe merkezinden geçen Diğ Çayı'nın debisi arttı.



Çayın debisinin artması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.