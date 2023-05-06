Çorum'da bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı.



Uğur Z. ile Zeki A. arasında, Zeki A'nın Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde tartışma çıktı.



Taraflar arasında çıkan kavgada Zeki A, Uğur Z'yi bıçakla yaraladı.



Uğur Z'nin kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç arkadaşı da Zeki A.'yı sopayla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.