Çorum'da devriye gezen polisin fark ettiği yangını itfaiye ekipleri söndürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir evde çıkan ve devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilerek bildirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri devriye görevi sırasında Kale Mahallesi Ata 36. Sokak'taki gecekonduda yangın çıktığını fark etti.

Polis ekibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülmeyen mangaldan çıktığı tahmin edilen yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında boş olduğu belirlenen evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.