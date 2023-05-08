Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde Muhammet Emin K. yönetimindeki 60 COA 605 plakalı otomobil, Halit Y. İdaresindeki 19 ADL 101 plakalı otomobil ile Aydın K'nin kullandığı 42 AIF 926 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Halit Y. ile Özden K. ve Seyit Furkan T. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da devriye gezen polisin fark ettiği yangını itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Çorum'da devriye gezen polisin fark ettiği yangını ...
Çorum'da asayiş uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Çorum'da asayiş uygulaması yapıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Çorum'da "Halk Buluşması"na katıldı
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu, Çorum'da "Halk Buluşması"na ...
İmamoğlu: Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyor
YEREL HABERLER İmamoğlu: Gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri ...
Çorum'da otomobilin su kanalına devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da otomobilin su kanalına devrildiği kazada 1 ...
Çorum'da bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla ...
Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış etkili ...
Çorum'da devrilen 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da devrilen 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı
TFF Başkanı Büyükekşi Çorum'da
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi Çorum'da
TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret ...
Çorum'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Çorum'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.