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TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Çorum'da "Gençlik Buluşması"na katıldı

AA

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Çorum'da "Gençlik Buluşması"na katıldı

ÇORUM (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Çorum'da düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Beşinci, Çorum Belediyesi Gençlik Obası'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin milli ve manevi değerlerden uzaklaşmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi.

TÜGVA olarak yalnızca Allah rızası için çalıştıklarını belirten Beşinci, "TÜGVA'nın mücadelesi, hak ve hakikat mücadelesi olmuştur. Hakkaniyet, insaniyet, hürriyet, ahlakiyet mücadelesi olmuştur. Bu mücadeleyi verirken, geçmişten geleceğe beslenmiştir. Davası Peygamber Efendi'mizin davası, Fatih Sultan Mehmet'in davası, Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olmuştur." dedi.

Sosyal medyada gençlerin dinsizleştirilmesi, cinsiyetsizleştirilmesi, milliyetsizleştirilmesi için çalışmalar yapıldığını ileri süren Beşinci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yapılan birçok oyunu bozmaya, özellikle gençlik alanında olmayanı yansıtmaya çalışanlara karşı dur çekmeye hazır şekilde kendimizi saklıyoruz. Özellikle sosyal medyada inanılmaz haberler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi, bizleri dinsizleştirmeye çalışıyorlar. Biz bu topraklarda etine kemiğine Müslümanız. Bizim dedemizin dedesi, onun dedesi namaz kılıyordu. Şimdi bize buna çok yabancıymış gibi davranmıyorlar mı? Değerlerimizi yerle yeksan etmiyorlar mı. Türkiye Gençlik Vakfı olarak bu dinsizleştirme çalışmasına dur demek için varız. Biz değerlerimizle barışık, milli ve dini değerlerimizi baş tacı yapmak üzere çalışıyoruz. Aynı sosyal medyada cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Bunları kiminle yapıyorlar? Kerimcan ile yapıyorlar, onun arkadaşlarıyla yapıyorlar. Biz uyanık olacağız, bunları yutmayacağız. Bunun gibi insanları zenginleştiriyorlar, reklam yapıyorlar, çok da güzel bir hayatları varmış gibi biz gençlere yutturmaya çalışıyorlar. Bizim aile kültürümüzü elimizden almaya çalışıyorlar. Bizi biz yapan en büyük değer ailedir. Bununla beraber milliyetsizleştirmeye çalışıyorlar, milliyetimizi almaya çalışıyorlar. Topraklarımızı, aidiyetimizi, mensubiyetimizi bozmaya çalışıyorlar. Buna da uyanık olacağız."

Beşinci, gençleri bu gibi tehlikelere karşı uyanık olmaları konusunda uyararak "Sizlerden ricam, cinsiyetsizleştirme çalışması yapanlara, dinsizleştirmeye çalışanlara, milliyetimizi almaya çalışanlara koca bir 'dur' deyin ve seçim günü de sandıklara sahip çıkmak üzere kapı kapı dolaşın, genç arkadaşlarınıza anlatın. Bu ülkenin geleceğinde sizler varsınız, bizler varız ama bugünü sağlama almamız gerekiyor." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir siyasi figür olarak değil, bir lider olarak gördüğünü, bu nedenle sevdiğini ve desteklediğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden itibaren gençlere önem verdiğini belirterek 14 Mayıs seçimleri için dinleyicilerden destek istedi.

Programda konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, gençlerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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