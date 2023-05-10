Çorum'a şehirler arası otobüsle uyuşturucu getiren kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - İstanbul'dan Çorum'a şehirler arası otobüsle uyuşturucu getirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce takibe alındı.
Teknik ve fiziki takipte, İstanbul'dan şehirler arası otobüsle Çorum'a uyuşturucu getirdiği belirlenen zanlı, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada 4 bin 406 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten indiği ve yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.