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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Valisi Çiftçi, asayiş ve trafik uygulamasına katıldı

AA

Çorum Valisi Çiftçi, asayiş ve trafik uygulamasına katıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen trafik ve asayiş denetimine katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte huzur ve asayişin pekiştirilmesi, suçun işlenmeden önlenmesini sağlamak amacıyla huzur uygulaması yaptı.

Denetleme noktalarında durdurulan araçlar trafik yönünden incelenirken sürücülere de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekipler ayrıca araçlarda detaylı arama yaptı.

Denetimin ardından ekipler, trafik güvenliği konusunda bilgilendirdikleri sürücülere çikolata ikram etti.

Vali Çiftçi de emniyet birimlerince Eşref Hoca Caddesi ve Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde oluşturulan denetleme noktalarını ziyaret etti.

Çiftçi, gazetecilere, Çorum’da huzur ve güvenliğin üst seviyede sağlanması için ana caddelerde ve ara sokaklarda, ayrıca parklarda huzur uygulamaları yapıldığını söyledi.

Denetimlerde asayişin yanı sıra trafik, narkotik, kaçakçılık, terörle mücadele gibi birimlerden ekiplerin de yer aldığını belirten Çiftçi, "Amacımız ilimizin emniyetini, asayişini, güvenliğini daha üst seviyelere çıkartmak. Daha huzurlu ve yaşanabilir bir kent için elimizden gelen gayreti ortaya koymaktır." dedi.

Kentte bu tür denetimlerin yıllardır yapıldığına işaret eden Çiftçi, "Son zamanlarda insanlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak, şu andaki mevcut uygulamaları iki katına çıkarttık. Dolayısıyla istiyoruz ki suç işlemeye meyilli olanlar polisin nerede karşılarına çıkacaklarını kestiremesinler, her zaman için bu caydırıcılığı sağlayalım. Mesela 2020, 2021, 2022 yıllarında uygulamalarda elde ettiğimiz kesici-delici aletler, pompalı tüfekler ve tabancalarla kıyaslama yaptığımız zaman, 2021 yılında 2020 yılının iki katı oranında malzeme ele geçirmiştik. 2022 yılında da 2020 yılına kıyaslandığında tam üç katı tabanca, tüfek, kesici-delici aletler ele geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu da uygulamaların ne kadar isabetli olduğunu, ne kadar amaca hizmet ettiğini göstermesi açısından olumlu bir tablo." diye konuştu.

- "Amacımız zehir tacirlerine geçit vermemek"

Çiftçi, Narkotik Suçlarla mücadele konusunda Çorum’un iyi bir noktada olduğunu belirterek, “Şu anda Türkiye sıralamasında ilimiz narkotik açısından 56. sırada. Yani bizden daha iyi durumda olan 25 il var. Bu noktada da İl Emniyet Müdürlüğümüz önceden çalışmalarını yapmıştı. Bunun neticesinde de değişik adreslere eş zamanlı operasyon yaptılar. Amacımız zehir tacirlerine geçit vermemek. İlimizi narkotik açısından da güvenli iller sıralamasında daha üst sıralara taşıyabilmek." ifadelerini kullandı.

Kentte asayiş olaylarında zaman zaman artış yaşanabildiğine dikkati çeken Çiftçi, "Buna rağmen Türkiye’de en huzurlu illerden birisi Çorum. Endişeye mahal yok. Gerekirse uygulamalarımız üç katına çıkartılacak. İlimizin emniyetini, asayişini üst seviyelere taşıma konusunda kararlı ve azimliyiz." şeklinde konuştu.

Otomobilleri uygulama noktasında aranan vatandaşlar ise emniyet tarafından yapılan çalışmalara destek vererek, uygulamaların arttırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Çiftçi'nin bulunduğu denetim noktasında durdurulan iki araçtan ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca ile mermiler ele geçirildi. Araç sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetime Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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