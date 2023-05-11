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Çorum'daki şok uygulamalarda 23 silah ele geçirildi

AA

Çorum'daki şok uygulamalarda 23 silah ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce 6 gün devam eden şok uygulamalarda 23 silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 4-9 Mayıs tarihlerinde şok uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde 3'ü kurusıkı olmak üzere 14 tabanca, 9 tüfek, 6 kesici delici alet ile 134 mermi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.


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