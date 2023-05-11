Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Çorum'da tanıtıldı

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ÇORUM (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Çorum'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi'nin kullandığı "Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla konutundan Valilik hizmet binasına geldi.

Vatandaşlar burada Togg'u inceleme fırsatı buldu. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, gazetecilere, aracı çok beğendiğini söyledi.

İlerleyen günlerde makam aracı olarak kullanmak üzere valiliklere araç tahsis edileceğini belirten Çiftçi, "Konutta iç hacmine, bagajına, kullanım özelliklerine baktım. Aracımız son derece mükemmel tasarlanmış. Togg'dan daha iyi olan araçlar vardır ama bizi asıl heyecanlandıran, bu araç tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı, yerli ve milli olarak üretildi ve halkımız da bu yüzden Togg'u büyük heyecanla karşılıyor. Ben de bundan dolayı son derece mutluyum." dedi.

Daha sonra Çorum Belediyesi önüne götürülen Togg, burada da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Togg ile şehir turu atarak, otomobili kentin farklı bölgelerindeki vatandaşlarla buluşturdu.

Son olarak Kadeş Barış Meydanı'na getirilen araç, burada da vatandaşlardan ilgi gördü.





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