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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çorum ve Çankırı'daki mitinglerde konuştu

AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çorum ve Çankırı'daki mitinglerde konuştu

ÇORUM/ÇANKIRI (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çorum ve Çankırı'da vatandaşlara hitap etti.

Yavaş, Çorum Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlardan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.

Millet İttifakı'nın HDP ile iş birliği yaptığı iddialarına değinen Yavaş, "Her yerde iddialı şekilde konuşuyorum. Kandil'deki teröristlerin, Kandil'in uzantısı HDP'nin bazı yöneticileri var. Onların sözleri kendi tabanına yönelik, asla ve asla Türk milletinin kabul etmeyeceği sözlerdir. Onların üzerinden bize saldırmayın. Meral Akşener açık açık söyledi. 'Böyle bir şey olur da onlardan hükümete adam alınma durumu olursa biz olmayız zaten' dedi. Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri kabul eder." dedi.

Türkiye'de üretilen İHA, SİHA ve gemilerin siyasete alet edildiğini öne süren Yavaş, şöyle konuştu:

"Evet, göğsümüz kabarıyor yapılan İHA'lar, SİHA'lar, gemiler... Neden derseniz, 90'lı yıllarda başladı İHA'ların yapımı. O geminin yapıldığı tersane 1972'de yapıldı. O günden bu güne hiç kimse bunların reklamını yapmadı, bir sonraki hükümete devretti. Onlar da geliştire geliştire bu hale getirdi. Bu hükümetten sonra gelenler de mutlaka çok daha iyisini yapacak. Sınırımızda Amerikan ve Rusya askerleri cirit atarken, PKK'ya ve YPG'ye silahlı eğitim verirken, hatta helikopter temin ederken o İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacımız daha çok. Oralara silahları bırakmadıkları, sınırlarımızı tehdit ettikleri sürece o füzeler yağacak."

Farklı siyasi parti ve farklı görüşlerin yan yana gelip uzlaştıklarını anlatan Yavaş, "Uzlaşmaktan daha güzel bir yol var mı? 14 Mayıs günü Millet İttifakı'nın bütün bileşenleriyle inşallah genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu birinci turda seçiyoruz. Dileğim odur ki inşallah 14'ünden sonra bütün ülkemizde huzur, bereket olacak ve inşallah her taraf bahar olacak." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde de seçimin sonucu ne olursa olsun, Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Seçimlere giderken uzun yıllardır kutuplaşma yapılarak gidildiğini ifade eden Yavaş, "Biz Ankara'da seçime girerken, Türkiye'de siyasetin yaşadığı kötü dili, nefret dilini yaşadık ancak biz dedik ki, biz onlara benzeyeceksek hiç değişmesin daha iyi. Seçildiğimiz akşam rozetimizi çıkarttık, artık 6 milyon Ankaralının başkanı olacağımızı ilan ettik." dedi.

Seçim sürecinde insanların birbiriyle kutuplaşmaması gerektiğine işaret eden Yavaş, "Seçim akşamı bittikten sonra seçilen cumhurbaşkanının şunu söylemesi lazım. 'Bir seçim yarışı yaşandı bitti. Halkımız iradesini belli etti. Bundan sonra hep birlikte kardeş gibi yaşayacağız'. Çünkü siyasi tartışmalar sertleştikçe, insanlar birbirine kötü şeylerle itham etmeye başlayınca yarın seçimden sonra herkes komşuluğuna devam edecek, esnaf komşuluğuna devam edecek, bürokrasi insanlarla merhabalaşmaya devam edecek. Bir yönetim değişecek diye insanların bu kadar birbirleriyle kutuplaşmaması lazım." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın 2 bin 400 maddelik ortak mutabakat metni ortaya koyduğunu aktaran Yavaş, "Yapacakları belli, onun haricinde kimsenin hiçbir şey yapacağı yok. Olur ya sizlerin aklına yatmayan bir şey olursa liderin birisi mutlaka itiraz edecektir. İçerisinde sosyal demokrat genel başkan var, milliyetçi, ülkücü genel başkan var, muhafazakar genel başkanlar var. Dolayısıyla hiç kimse geleceğinden, hayatından, yaşam tarzından endişe etmesin." diye konuştu.


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