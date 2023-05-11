Çorum’da çalıştığı işyerinde fenalaşan 21 yaşındaki genç hastanede öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum’da çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan 21 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir işletmede çalışan Emre Toprak işletmenin tuvaletinde arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Toprak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Toprak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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