Çorum'da tek katlı iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tek katlı iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi'nde A.K'nin iş yerinin çatısından düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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