Çorum'un asırlık çınarları oylarını kullandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki iki kişi, yakınlarının yardımıyla gittiği okullarda oylarını kullandı.

İlçenin en yaşlılarından 103 yaşındaki Zeynep Kasap, oğlu Adem Kasap ile geldiği Oğuzlar Ortaokulu'nda 1006 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kasap, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oğluyla birlikte evine döndü.

103 yaşındaki Hacı Hasan Turan da oğlu Ahmet Turan'ın yardımıyla Oğuzlar İlkokulu'ndaki 1005 numaralı sandıkta oy verdi.

Sungurlu ilçesinde yaşayan Hilmi Çağlı ise oy kullanmaya ambulansla getirildi.

112 Acil Servis görevlilerinin yardımıyla Mehmetçik İlkokulu'na getirilen Çağlı, 1008 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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