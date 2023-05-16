Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.B. (38) ve A.Ö. (32), aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak üzere Karacaköy köyü yakınlarındaki hobi evleri mevkisinde buluştu.

İkili aralarında tartışırken A.Ö, sonradan yanlarına gelen, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darbedildi.

Bu sırada A.B. de pompalı tüfekle ateş ederek, A.Ö'yü bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren A.B, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bir mevkide yakalanarak gözaltına alındı.

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