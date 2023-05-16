Çorum FK, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

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ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, Isparta 32 Spor'u mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Isparta 32 Spor ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Çorum FK, puanını 76'ya yükselterek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar sahaya indi.

Karşılaşmayı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve kentin yöneticileri de izledi.

Taraftarlar, stadyumdaki kutlamanın ardından kent merkezinde konvoy düzenledi.





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