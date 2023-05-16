Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Çorum Belediyesinin makam aracı oldu

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam aracı olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aşgın'ın girişimleri sonucu Çorum Belediyesine bir adet Togg tahsis edildi.

"Gemlik" rengi Togg, Çorum'a getirilerek Aşgın'a teslim edildi.

Aşgın, 19 TC 001 plakasını taktığı yerli otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Çorum Belediyesi önünde sergilenen araca vatandaşlar ilgi gösterdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Aşgın, Türkiye'nin yerli otomobilini Çorum'a kazandırmanın gururunu yaşadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptıkları görüşmeler sonucunda süreci hızlandırarak aracı Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) teslim aldıklarını belirten Aşgın, "Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili artık Türkiye’nin bütün caddelerine girmeye başladı. Dünyanın merkezinde de artık kendi Togg’umuz var. DMO ile ilgili tüm yazışmaları hızlandırarak ödemesini yapar yapmaz aracımızı teslim aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yerli üretim hamlesiyle dünyanı parlayan yıldızı haline geldiğini vurgulayan Başkan Aşgın, şunları kaydetti:

"Kendi otomobilimizi, SİHA’mızı, İHA’mızı, petrol ve doğalgaz arama gemilerimizi nasıl yaptıysak, bundan sonra da dünyada bir yıldız gibi parlamaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye ve aydınlık yarınlarımız için, Recep Tayip Erdoğan liderliğinde bu yürüyüşümüzün devam etmesi için dua ediyoruz. Bu millete, bu ülkeye büyük hayaller kurduran, milletlerin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun."





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