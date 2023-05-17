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Çorum'dan kısa kısa

AA

Çorum'dan kısa kısa

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik Şöleni düzenlendi.

Osmancık Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu.

Programda şiir dinletisi, müzik korosu, tiyatro gösterimi, halk oyunları gösterisi ve çeşitli yarışmalar yer aldı. Ayrıca Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılan kursiyerler tarafından resim sergisi açıldı.

Programa, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz de katıldı.

- İskilip'te 17 imam hatip emekliye ayrıldı

İskilip merkez ve köylerinde görev yapan ve hizmet süreleri dolan 17 din görevlisi emekliye ayrıldı.

Emekli olan din görevlileri için İskilip Ebussuud Kur'an Kursu’nda program düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve İskilip Müftüsü Şuayib Güllü, emekliye ayrılan imam hatipler Hüseyin Okuyucu, Kemal Şenoğlu, Selahattin Gökçe, Mustafa Güneş, Sadık Koçak, Ali Şahin, Durmuş Türkmen, Celal Çeken, İsmail Koçak, Mustafa Kolay, Mehmet Demirci, Ömer Gündüz, Veli Gökdere, Veli Uraz, Arif Sert, Ahmet Sert ve Bayram Sezer'e teşekkür plaketi verdi.

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