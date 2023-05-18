Çorum'da öğrenciler 19 Mayıs Marşı ile klip hazırladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesindeki Ömer Derindere Fen Lisesinin öğrencileri, 19 Mayıs Marşı'nı seslendirip, klip haline getirerek sosyal medyada yayımladı.

Okulun müzik öğretmeni Bahar Eker öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Marşı'nı seslendirdi.

Okul bahçesinde ay yıldız şeklinde sıralanan öğrenciler, marşı hep bir ağızdan söyledi.

Öğrenciler marş söylerken çekilen video, Atatürk'ün görüntüleriyle birleştirilerek video klip haline getirildi.

Video klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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