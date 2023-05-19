62'nci "İş'te Fırsat Toplantısı" Çorum'da yapıldı

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ÇORUM (AA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneğince (GGYD) organize edilen 62'nci "İş'te Fırsat Toplantısı" Çorum'da gerçekleştirildi.

GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, Derneğin 19 Mayıs 2003'te kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor zamanlar geçirdiğini belirten Allıoğlu, "Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, afetler derken ülkemizde benzeri görülmemiş bir deprem yaşadık. Bu olayların gölgesinde 14 Mayıs'ta önemli bir seçim için oy kullandık. Cumhuriyet'imizin 100. yılında önemli bir seçimi demokratik olgunluk ve sükûnet içinde, yüksek katılımla gerçekleştirdik." dedi.

Allıoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turun da aynı duyarlılıkla geçmesini ve seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu yılın Cumhuriyet'in 100. yılı olmasından dolayı önem taşıdığını dile getiren Allıoğlu şöyle konuştu:

"Seçim sürecinin ardından ekonomide belirsizliklerin hızla ortadan kaldırılarak yapısal sorunların çözümüne odaklanacağımız, daha öngörülebilir, daha güvenli bir ekonomik ortam beklentisi içerisindeyiz. Hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için oldukça zor dönemlerden geçiyoruz. Yeni kurulacak hükümetimizden Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında güçlü ekonomiye geçiş için gerekli yapısal reformların bir an önce tamamlanmasını, küresel düzende rekabetçiliğimizi korumak adına refah seviyemizi artıracak adımların atılmasını beklemekteyiz."

Derneğin İzmir, Konya ve Bursa'dan sonra dördüncü şubesini Çorum'a açtığını anlatan Allıoğlu, yaklaşık bin olan üye sayısını yıl sonuna kadar 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, GGYD yöneticilerinin kendilerini tanıtan konuşmalarıyla devam etti.

Toplantının ikinci bölümünde de psikolog yazar Üstün Dökmen konuşma yaptı.



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