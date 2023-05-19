Çorum'da bir kişi otomobilde tüfekle yaralanmış halde bulundu

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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ÇORUM (AA) - Çorum’da bir kişi açık arazide park halindeki otomobilde tüfekle yaralanmış halde bulundu.

Ulukavak Mahallesi Çiftçil Çayısı mevkiinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, boş arazide 19 AJ 746 plakalı otomobil içerisinde Samet S'yi (32) pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmış halde buldu.

Samet S, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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