Çorum'da narkotik polisi uyuşturucuyla mücadele projelerini tanıttı

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ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen "UYUMA" uygulaması ile "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri vatandaşlara tanıtıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentteki bir alışveriş merkezine kurulan stantta vatandaşlara uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Vatandaşlara olası şüpheli durumlar hakkında bilgi veren narkotik ekipleri, şüpheli durumlarla karşılaşmaları durumunda tereddüt etmeden polise ihbarda bulunmalarını istedi.

Standı ziyaret eden annelere çocuklarının davranışlarını izlemeyi ve şüpheli durumlarda narkotik birimleriyle irtibata geçmeleri tavsiye edildi. Görüşmelerde, anne sevgisi ve ilgisinin narkotik suçlarla mücadeleye destek verecek en büyük güç olduğu vurgulandı.

Stantta ayrıca narkotik köpeği Zeus da yer aldı.

Ziyaretçiler, birlikte vakit geçirdikleri Zeus ile hatıra fotoğrafı çektirdi.





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