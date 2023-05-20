Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi sopayla darp sonucu yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla darp sonucu yaralandı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.D. ve A.E, Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda tartıştı.

Büyüyüp kavgaya dönüşen tartışmada Y.D. bıçakla elinden, A.E. ise sopayla darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kavga, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.