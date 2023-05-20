Sungurlu'da doğa yürüyüşü yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.
Sungurlu Gençlik Merkezi koordinesinde yapılan yürüyüşe gençlerin yanı sıra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları ve Çorum Doğa Kulübü üyeleri katıldı.
Hacılarhanı köyü gölet kırsalında yapılan yürüyüşte katılımcılar, doğada vakit geçirme fırsatı buldu.
Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, bu tür faaliyetleri sürekli düzenlediklerini, bundan sonra da düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.