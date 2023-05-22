Çorum'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu

AA

Çorum'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Kızılırmak'ın taşması sonucu meydana gelen sel baskınında 1 ev, 2 ahır ve 3 depo ile köy yollarında maddi hasar oluştu.

İlçenin yüksek kesimlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Şiddetli yağışla birlikte debisi artan Kızılırmak'ın taşması sonucu Kula köyündeki ev ve ekili arazileri sel bastı.

Kula köyü muhtarı Erdal Altıntaş, AA muhabirine, yağışın bir anda ve şiddetli başladığını belirterek, "Yağışlar sonucu Kızılırmak'ta taşkına neden oldu. Taşkın sonucu köyümüzde 1 ev ile 2 ahır ve 3 depo tahılımızı ayrıca ekili arazilerimizi su bastı. Şu an için köy merkezinde bulunan sular geri çekildi ve bazı yollarımızın tahrip olduğunu gördük." dedi.

Köyde yaşayan Coşkun Altunaş ise köyde her yıl benzer şekilde su baskınları yaşandığını, mezarlık bölgesine yapılacak bir menfezle su baskınlarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Sel baskınının ardından Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köyde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla ...
Çorum'da pompalı tüfekli yaralamanın 17 yaşındaki 2 şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Çorum'da pompalı tüfekli yaralamanın 17 yaşındaki 2 ...
Cumhur İttifakı'nın Çorum'daki temsilcilerinden destek talebi
YEREL HABERLER Cumhur İttifakı'nın Çorum'daki temsilcilerinden ...
Çorum'da trafikte plakasız seyreden araçlara 8 bin 561'er lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Çorum'da trafikte plakasız seyreden araçlara 8 bin ...
Sungurlu'da doğa yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da doğa yürüyüşü yapıldı
Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi sopayla darp sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi ...
Otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş bulundu
YEREL HABERLER Otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş bulundu
Çorum'da narkotik polisi uyuşturucuyla mücadele projelerini tanıttı
YEREL HABERLER Çorum'da narkotik polisi uyuşturucuyla mücadele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.