Sungurlu Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Özata, İspanya'da

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ÇORUM (AA) - Sungurlu Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Havva Özata'nın İspanya'nın Sevilla ve Madrid kentlerinde düzenlenen iş gezisine katıldığı bildirildi.

Kooperatiften yapılan yazılı açıklamaya göre, Özata, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen iş gezisine Türkiye'den katılan 4 kooperatif yöneticisinden biri oldu.

Özata 22-26 Mayıs tarihlerinde yapılan organizasyonda iş insanları ve girişim kooperatifi yetkilileriyle bir araya geldi, pazarlama, geliştirme, ithalat ve ihracata dayalı görüşmeler yaptı.

Görüşmeler neticesinde Türkiye ile İspanya'daki kooperatifler arasında kardeş kooperatifler oluşturulması kararına varıldı.





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