Çorum'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişiyi, evlilik vaadiyle yaklaşık 45 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişi, evlenme vaadiyle 45 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği üç zanlıyı yakaladı.

Aldıkları 45 bin lira değerindeki ziynet eşyalarıyla yakalanan üç zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.





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