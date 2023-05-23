Çorum Hitit Üniversitesi 2023 mezuniyet sergisi açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından 2023 Yılı Mezuniyet Sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'ndeki sergide, öğrencilerin yıl boyu hazırladığı tuval üzerine akrilik, yağlı boya ve karışık teknik kolaj uygulamaları ile dijital çalışmalar, fotoğraf ve enstalasyon örnekleri yer aldı.

Açılışta, Müzik Bölümü akademisyen ve öğrencilerinden oluşan Oda Orkestrası dinleti sundu.



Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, mezuniyet sergisinin öğrencilerin kariyerlerindeki ilk adımları olması temennisinde bulundu.

Resim Bölümü'nün ikinci mezunlarını verdiğini belirten Öztürk, "2018-2019 akademik yılında aldığımız öğrencilerimizi gururla mezun ettik. Çalışmalarını büyük bir hayranlıkla ve gururla hep beraber müşahede ettik. Bugün de ikinci mezunlarımızı inşallah kariyer yolculuğunda uğurlamak için bir araya geliyoruz. Dolayısıyla üniversitemiz adına çok büyük bir adım, çok büyük bir mesafe, çok özel bir günün arifesindeyiz." dedi.

Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz ise sergide uygulamalı sanat alanlarında öğrencilerin kendi üsluplarını oluşturdukları eserlerin yer aldığını söyledi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri bulunan öğrencilerden bilgi aldı.

Sergi 29 Haziran'a kadar gezilebilecek.

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